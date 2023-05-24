لن تتوقع سعر فستان شيرين عبد الوهاب في لقائها الأخير (صور)

وظهرت شيرين بفستان من تصميم Shirt Dress من العلامة التجارية Staud، ووصل سعر فستان شيرين عبد الوهاب إلى 325 دولار.واختارت شيرين عبد الوهاب فستان بسيط وطويل وواسع من الأسفل باللون الأزرق بنصف كم، وبأزرار من المنتصف وحزام بنفس لون الفستان حول خصرها، وقامت باختيار حذاء رياضي باللون الأبيض ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.وتركت شيرين عبد الوهاب شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة شعر بسيطة، ولم تتكلف في وضع المكياج فقامت باختيار ألوان ناعمة تتناسب مع لون بشرتها الخمرية، فقامت بوضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآس لاينر لتبرز من جمال عينيها.وأكملت شيرين عبد الوهاب إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، فقامت بارتداء ساعة يد وقلادات ناعمة وبسيطة باللون الذهبي والأزرق.