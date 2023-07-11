بعد أزمة صحية شديدة.. صورة صادمة لإيمان البحر درويش

ونشرت أمنية البحر ابنة الفنان إيمان البحر درويش صورة وثقت فيها آخر ظهور لوالدها، عقب تعرّضه لأزمة صحية حادة، وقد تغيرت ملامحه بشكل صادم، نظرًا للهيئة التي اعتاد عليها الجمهور.وظهر الفنان إيمان البحر درويش، في الصورة التي نشرتها ابنته، نحيلًا جدًّا وقد فقد الكثير من شعره، وبدا أن المرض قد نال منه بشكل كبير.وسبق أن كشفت ابنة "درويش" أن والدها تعرَّض لأزمة صحية، ونقل إلى العناية المركزة في المستشفى، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل عن ملابسات الأزمة.بدورها، تحركت نقابة الموسيقيين لمتابعة أوضاع إيمان البحر درويش. وقال المتحدث الرسمي للنقابة محمد عبد الله إنَّ "نقيب الموسيقيين يسعى للتواصل مع أسرة الفنان حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة".