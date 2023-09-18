بالفيديو.. مصالحة نوال الزغبي ومحمد رمضان على مسرح الموريكس دور

وفي مبادرة إيجابية وغير متوقعة، صعد جمال فياض أحد أعضاء لجنة تحكيم الموريكس دور، ودعا كل من محمد رمضان ونوال الزغبي إلى المسرح.وعندما صعدوا إلى المسرح تبين أنهما على خلاف بسبب تصريح قديم من محمد رمضان ردت عليه نوال الزغبي مما سبب خلاف بينهم.وعلى مسرح الموريكس دور، تصافح محمد ونوال، ووضح كل منهما ما حصل معه، وقال رمضان "أن من لا يحترم الفنان اللبناني فهو لا يحترم الفن، كل الحب لـ نوال الزغبي وأنا واحد من جمهورها".نوال بدورها، عبرت عن حبها لمحمد رمضان واحترامها له، قائلة "أنا بحبك قوي، أنت فنان قدير فعلًا ".وكان الأزمة بين النجمين قد بدأت بعدما ردت نوال على تصريح محمد رمضان واتهامه بإهانة الفنانات اللبنانيات، وقالت عنه حينما سئلت خلال لقاء تلفزيوني عن مدى إمكانية تقديم عمل يجمعها معه: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل".لترد عليها مقدمة البرنامج بأن رمضان له شهرة واسعة جدا، فردت نوال ساخرة باللهجة المصرية: "فين.. في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس".