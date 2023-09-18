من بينهم رحمة رياض وأحمد الخفاجي.. أبرز النجوم المكرمين في مهرجان موريكس دور لعام 2023 (صور)

تكريم نجوم الفن العربي في حفل موريكستحت شعار "البقاء على قيد الحياة"، كرّمت "الموريكس دور"، هذه الجائزة التي تعدّ من أهمّ وأشهر الجوائز العربية، في سنة 2023، أهمّ النجوم الذين اختارهم الجمهور من خلال التصويت ولجنة التحكيم ليكونوا الأفضل في أعمالهم لعام 2022، وإليكم الجوائز التي تمّ توزيعها بحسب الفئات:

سلم القنصل العراقي في لبنان جائزة نجمة الغناء العربي للفنانة العراقية رحمة رياض، وعبرت عن مدى سعادتها لتكريمها للمرة الرابعة في موريكس دور، ووعدت أن القادم سوف يكون أجمل، حيث قدمت اغنيتها الجديدة: حلو هالشعور.

وأطلت رياض هذه المرة بإطلالة جذابة خطفت بها أنظار الحضور واختارت فستاناً أصفر اللون، أظهر جمالها ورشاقتها.

وحصد الفنان العراقي أحمد خفاجي جائزة أفضل ممثل عراقي صاعد، وعبر عن استعداده للحفل عبر ستوري انستغرام وعلق " صرنا جاهزين للحفل".

وأطل خفاجي بإطلالة أنيقة واختار بدلة رجالية فضية اللون مع قميص أسود.

تم تكريم مطربة وممثلة المسرح اللبنانية هدى حداد عن مجمل مسيرتها الفنية.كما تسلم الفنان جهاد الأطرش جائزة الموريكس عن مجمل أعماله الفنية.وحصلت الفنانة المصرية هالة صدقي على أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن مسلسل "جعفر العمدة".والفنان قيس الشيخ نجيب عن أفضل ممثل عربي في الدراما المشتركة عن "ستيلتو".وتم تكريم الممثل المسرحي اللبناني رفعت طربيه عن مجمل مسيرته الفنية.تسلمت نجمة الغناء اللبنانية نوال الزغبي أفضل أغنية هادفة عن أغنية "حفلة".وعن أفضل مسلسل درامي لبناني مشترك، تم تكريم صناع عمل النار بالنار.أفضل ممثلة لبنانية دور أول تسلمتها ورد الخال عن دورها في مسلسل "للموت 3".وتم تكريم الفنان الشامل مروان خوري عن مسيرة 20 سنة من النجاح والاستمرارية.وأفضل ممثلة غير عربية تسلمتها الممثلة التركية شيفال سام.وعن جائزة أول نجمة لبنانية تصل إلى العالمية تسلمتها ميريام فارس.وتسلم النجم ناصيف زيتون جائزة نجم الغناء العربي.وتم تكريم صناع مسلسل "للموت 3"، كأفضل المسلسل الدرامي اللبناني المشترك الجماهيري.وتسلمت كريس بشار أفضل ممثلة عربية في الدراما المشتركة عن "النار بالنار".وحصلت عبير نعمة على جائزة موركس للتميز الفني Woman of Worth.وتم تكريم الفنان المصري محمد رمضان كأفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن "جعفر العمدة".أفضل ممثل لبناني حصل عليها الفنان جورج خباز عن دور أول في مسلسل "النار بالنار" و"براندو الشرق".وحصلت نادين جابر على أفضل كاتبة سيناريو عن مسلسل "للموت 3".وتم تكريم فيليب أسمر كأفضل مخرج درامي عن مسلسل "للموت 3".سايرينا يا دنيا وايه اليوم الحلو ده، تسلم النجم أحمد سعد جائزة أفضل أغنية عربية.أفضل ممثلة لبنانية تسلمتها الفنانة ساشا دحدوح، عن دور مساند عن "النار بالنار".‎أفضل ممثل لبناني تسلمها الفنان طارق تميم عن دور مساند عن "النار بالنار".وتسلم إسلام النجار أفضل مغني عربي عالمياً ناشئ.وعن جائزة التميز الخاصة تسلمها الممثل اللبناني نيقولا معوض كأول ممثل لبناني يصل إلى العالمية.وتسلم نادر الأتات جائزة أفضل شارة "ضاع القلب" عن مسلسل "وأخيراً".وتسلم أيضاً ميشال فاضل جائزة موركس تكريمي لموسيقي لبناني متميز.وعن جائزة تقدير للموسيقي الدولي تسلمها الموسيقي العالمي بيتار ماركوسكي.ليلى كنعان عن أفضل فيديو كليب للفنانة نانسي عجرم بأغنية "حبك سفاح".