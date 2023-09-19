كريستيانو رونالدو يحقق حلم الطفل الإيراني (فيديو)

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طفل ايراني يبكي بسبب منعه من الدخول لمقابلة الأسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/R4nN0fIwWW
— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) September 18, 2023
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طفل ايراني يبكي بسبب منعه من الدخول لمقابلة الأسطورة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/R4nN0fIwWW
كـرة القـدم ليست مجرد لعبة
هي أكبر من ذلك بكثيــر 💛#النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك 🇸🇦 pic.twitter.com/xJPS7D7cVP
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023
كـرة القـدم ليست مجرد لعبة
هي أكبر من ذلك بكثيــر 💛#النصر السعودي و نجمه رونالدو يجسدان ذلك 🇸🇦 pic.twitter.com/xJPS7D7cVP