بعد "جنائن معلقة".. إليك قائمة بالأفلام العراقية التي ترشحت للأوسكار سابقاً

السومرية نيوز – فن



أعلنت دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة العراقية مؤخراً، ترشيح فيلم جنائن معلقة للمخرج أحمد ياسين الدراجي للمنافسة في حفل الأوسكار العالمي في دورته الـ 96.



*فيلم جنائن معلقة لأوسكار أفضل فيلم أجنبي

وذكرت الدائرة، في بيان لها نشرته مؤخراً بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2023، إنّ الترشيح جاء لتفعيل دور السينما والحراك الفني السينمائي للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة فنياً وسينمائياً، مضيفة أنّ فيلم "جنائن معلقة" حصل على منحة إنتاج من وزارة الثقافة وحقق نجاحات في المهرجانات العربية والدولية وحصل على جوائز عديدة.



هذا وسيتم ترشيح الفيلم للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي. وذكرت الدائرة، في بيان لها نشرته مؤخراً بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 2023، إنّ الترشيح جاء لتفعيل دور السينما والحراك الفني السينمائي للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة فنياً وسينمائياً، مضيفة أنّ فيلم "جنائن معلقة" حصل على منحة إنتاج من وزارة الثقافة وحقق نجاحات في المهرجانات العربية والدولية وحصل على جوائز عديدة.هذا وسيتم ترشيح الفيلم للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.





في حين كتب مخرج الفيلم أحمد ياسين الدراجي على صفحته في "فيسبوك": "أنا كلي شرف وافتخار بعد الإعلان الرسمي لدائرة السينما والمسرح الذي أشير به بأن فيلمنا جنائن معلقة تم اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأوسكار".



قصة فيلم جنائن معلقة

ووفقاً لما ذكرته وزارة الثقافة العراقية فإن أحداث الفيلم تدور حول الشقيقين طه وأسعد، اللذين يعملان في جمع المعادن والبلاستيك من مكبّ نفايات في بغداد، يلفت انتباههما مكبّ نفايات الجيش الأمريكي يدعى "جنائن بابل المعلقة" في بغداد.



وهناك يعثر أسعد على دمية جنسية مهملة، ويقرر امتلاكها وإحضارها إلى المنزل، ضمن تحدي الحب وصلة الدم، الذي تنتصر فيه روح الدعابة والبراءة.



ولفتت الوزارة إلى أن مخرج الفيلم أحمد ياسين الدراجي استوحى فكرة الفيلم من واقعة حقيقية حصلت لصديقه في الجامعة، نهاية عام 2006، وقرر بعد كل هذه السنوات تقديم الفكرة من خلال فيلم روائي طويل.



أبطال فيلم جنائن معلقة

الفيلم الذي تبلغ مدته 117 دقيقة، هو من بطولة: جواد الشكرجي، وسام ضياء، أكرم مازن علي، حسين محمد جليل، وإخراج أحمد ياسين الدراجي، أما مؤلفه فهو الدراجي نفسه بالتعاون مع الكاتبة البريطانية مارجريت جلوفر.



يُذكر أن أحمد ياسين الدراجي كاتب ومخرج عراقي حاصل على درجة الماجستير في الإخراج من كليّة لندن للسينما، وقد عرفه الجمهور بأفلامه القصيرة، ومنها "أطفال الله" في عام 2013، و"ضالّ" في عام 2018 الذي حاز جائزة المُهر لأفضل فيلم عربي قصير، وجائزة فابريشي، وجائزة مهرجان جورو العالمي لأفلام الأطفال عن أفضل فيلم قصير.



فيلم جنائن معلقة وقائمة طويلة من المهرجانات والجوائز

أول عرض لفيلم جنائن معلقة كان في عام 2022 خلال مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي، ومن ثم بدأ يجوب في العديد من المهرجانات العالمية الشهيرة في عدة دول؛ أبرزها السويد وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة والهند وبولندا والمغرب ومصر والأردن.



واستطاع الفيلم أن يفوز بجائزة "اليُسر الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل في الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، كما حصد مدير التصوير دريد المنجم جائزة الإنجاز السينمائي عن الفيلم نفسه.



كما فاز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل سيناريو ونال بطله حسين محمد جليل جائزة أفضل ممثل.



أفلام عراقية ترشحت للأوسكار

فيلم "جنائن معلقة" ليس الفيلم العراقي الأول الذي يتم ترشيحه لخوض الترشيحات الأولية لجائزة الأوسكار؛ إذ سبقه إلى ذلك 11 فيلماً، لعل أبرزها تلك التي أخرجها كلاً من محمد الدراجي وجميل رستمي وشوكت أمين كوركي، وهي على الشكل التالي: