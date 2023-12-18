"بيضحكوا عليه".. غادة عبد الرازق: محمد رمضان ليس "نمبر ون"

وقالت النجمة المصرية في لقاء تلفزيوني مع قناة "الجديد" اللبنانية، "كريم عبد العزيز هو نجم الشباك الأول في مصر، مضيفة "أنا ست عملية وجوا المطبخ الفني وبعرف الإيرادات".كما بينت أن "محمد رمضان ليس الأول في الشباك، وقالت "يمكن بيضحكوا عليه ومفهمينه أنه بيحقق أعلى إيرادات"، حسب تعبيرها.وتابعت: "لا يوجد خلاف بيني وبينه وعلاقتنا جيدة ونتبادل السلام إذا التقينا معاً في أي مناسبة، ولو هناك عمل جيد يتحمل أن يجمعنا معاً ويقف وقتها أمامي ليس لدي مانع، وهو بالتأكيد فنان موهوب".يذكر أن النجم المصري كان قد أكد في تصريحات سابقة أنه الرقم واحد على منصات التواصل وفي الدراما.وقال في مقابلة مع "صباح العربية" في ديسمبر 2020، أنا لا أقول إنني "نمبر ون" لأني فقط في منصات التواصل بل أيضاً في الدراما.كما أضاف "مسلسلاتي من أيام "ابن حلال"، هي الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، مروراً بـ"الأسطورة" و"البرنس" و"نسر الصعيد"، وقناتي في "يوتيوب" هي الأكثر مشاهدة أيضاً، ويأتي في المركز الثاني قنوات تلفزيونية وليست قنوات لفنانين".وأوضح أن "التغني بالنفس هو أسلوب تسويقي لكسب ثقة الجمهور، وقال " أنا لست نرجسياً".