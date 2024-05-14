"يتعاطى المخدرات".. زوجة صاصا تكشف تفاصيل جديدة عن حادث الدهس

وذكر التقرير، وفقا لوسائل إعلام محلية، ظهور المخدرات في عينة دم "صاصا"، إذ تنوعت بين أصناف الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين.ووجهت النيابة العامة المصرية للفنان تهمة القتل الخطأ فقط وقت الحادث، لكن بعد صدور تقرير الطب الشرعي قد يواجه تهمة جديدة، وهي قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات.وقررت الجهات القضائية في مصر ضبط وإحضار عصام صاصا في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية جنوب العاصمة المصرية بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.وقبل أيام غادر صاصا قسم شرطة الطالبية عقب انتهائه من إجراءات إخلاء سبيله وسداد 30 ألف جنيه كفالة مالية قدرتها النيابة العامة الأسبوع الماضي.خرجت زوجة عصام صاصا عن صمتها وتحدثت لأول مرة بعد مرور نحو 10 أيام على الواقعة، إذ ظهرت في بث مباشر عبر "ستوري إنستغرام"، وقالت إن لديها أمرا مهما ترغب في التحدث عنه.وكشفت جهاد أحمد، زوجة عصام صاصا، أن جميع أفراد الأسرة في حالة سيئة بسبب الحادث، مؤكدة أن زوجها وقع توكيلا للدكتور محمد حمودة للدفاع عنه في قضية دهس مواطن أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.وقالت: "عارفه إنكم مستنين مننا أي رد بس احنا تعبانين قوي ومش قادرين إننا نرد علشان فيه موضوع مهم عاوزه أقولكم عليه وهو ضروري".وأضافت: "عصام من 3 أيام عمل توكيل للدكتور محمد حمودة، وأي حد عاوز عصام في القضية بتاعته أو عاوز يشهد أو يقول أي حاجة عن الحادثة يكلم المحامي بتاعنا اسمه دكتور محمد حمودة لأننا مش بنرد على أي رسايل".وتابعت: "هو اللي ماسك قضية عصام، وهو اللي ليه الحق إنه يعرف أي تفصيلة عن الحادث، واحنا ملناش دعوة بأي حد بيقول انه ماسك قضية عصام، وهو الوكيل الوحيد في قضية عصام طه".وقبل الفيديو، نشرت زوجة صاصا منشورا قالت فيه: "احنا أقسم بالله بنتساوم بملايين عشان اسم عصام مش حادثة قضاء وقدر".وتسبب مؤدي المهرجانات عصام صاصا في وفاة شخص يبلغ من العمر 40 سنة بعد دهسه شخصا أعلى دائري المنيب الإثنين 6 مايو/أيار، والراحل أب لأربعة أطفال.وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصام صاصا بعدما تلقت المديرية بلاغا من مستشفى الهرم بوصول جثة هامدة لشخص جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.