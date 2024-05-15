النجمة برواس حسين تعلن اصابتها بسرطان الأمعاء

وكتبت حسين في منشور على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"،"أني دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا. نعم أني داحارب مرض الخبيث (سرطان الامعاء) حاليا في مرحلة العلاج. الحمد لله والشكر على كل شي. ادعولي بالشفاء . الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر".وبرواس حسين مغنية كردية عراقية ولدت في سنة 1989 في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، اشتركت في مسابقة "أرب أيدل" الموسم الثاني وكانت من أجمل الأصوات وكانت تغني باللغتين العربية والكردية بمهارة، وأعجبت بها لجنة التحكيم وقالت لها أحلام بأن (إحساسها يجب أن يدرس).