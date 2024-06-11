وفاة الفنانة المصرية "مها عطية"

وأورد حساب منسوب للفنانة في منصة "فيسبوك" خبر وفاة الفنانة، لافتاً إلى أن "صلاة الجنازة غداً (الثلاثاء) بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر"، دون توضيح سبب الوفاة.من جهتها، أعلنت الفنانة عايدة فهمي وفاة مها عطية، قائلة: "الزميلة العزيزة ورفيقة العمر.. الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسامحك.. دعواتكم في الأيام المفترجة".كما نعى العديد من الفنانين والفنانات في مصر الفنانة الراحلة، التي اشتهرت بدورها في فيلم "خرج ولم يعد" وتخرجت من "المعهد العالي للفنون المسرحية"، وقدمت أعمالاً عدة في المسرح والسينما والتليفزيون خلال مسيرتها الفنية.وكان أول دور قدمته الراحلة في فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، وهو دور "زينات" خطيبة "عطية" يحيى الفخراني. فيما قدمت بعد ذلك عدداً من الأفلام منها "وصية رجل مجنون" عام 1987، و"عودة الهارب" عام 1990.وإلى جانب السينما، قدمت مها أعمالاً في التلفزيون من بينها مسلسل "الفرسان" 1994 ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" عام 1988.وفي المسرح، شاركت الفنانة الراحلة في مسرحية "ع الرصيف" عام 1987، ومسرحية "برلمان الستات" عام في العام ذاته.