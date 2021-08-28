وزير الخارجية يستقبل نظيره السعودي في مطار بغداد

استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "فؤاد حسين استقبل نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مطار بغداد الدولي".

ويعد الوفد السعودي اخر وفد يصل الى بغداد للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وبحسب اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد فإن الدول المشاركة هي الأردن وتركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت اللجنة أن المؤتمر سيعقد في بغداد ليوم واحد فقط هو السبت، مشيرة إلى أن مشاركة الدول المدعوة في المؤتمر تمثل دعماً للحكومة العراقية، وسيادة واستقرار العراق.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".