وزير خارجية السعودية: نشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه

وقال بن فرحان خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وتابعتها السومرية نيوز، أن "روابطنا مع العراق تاريخية نابعة من حسن الجوار والمصالح المشتركة".واكد على "دعم الحكومة العراقية بما يضمن استقرار العراق ووحدة اراضيه".واشار الى ان دولته "مستمرة بالتنسيق مع العراق لمواجهة التطرف".واشار وزير الخارجية السعودي الى، ان "ما تشهده المنطقة يستدعي رفع مستوى التنسيق".وشكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على "دعوة المملكة للمشاركة في المؤتمر".وبين، ان "السعودية تدعم جهود العراق في محاربة داعش والسيطرة على السلاح المنفلت".وختم بن فرحان، "ماضون في التنسيق مع العراق ودول المنطقة لمكافحة التطرف والإرهاب".