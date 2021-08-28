وزير الخارجية لـ"السومرية": جمع الاضداد في المنطقة يخدم العراق

وقال حسين في مؤتمر صحافي حول مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن "بغداد نجحت في هذا المؤتمر في جمع دول بينها مشكلات كبيرة، على طاولة واحدة".وفي سؤال وجهه مراسل السومرية، حول دور العراق في حلحلة الصراعات الإقليمية، أجاب حسين بالقول أن "بعض الصراعات الداخلية لها ابعاد اقليمية، والصراعات الاقليمية لها ابعاد داخلية، ولهذا ادارة الازمة في العراق يجب ان تتم على مستويين خارجي وداخلي".وأكد على أن "التهدئة في الداخل والخارج تصب في مصلحة العراق ودول الجوار"، مضيفاً "شاهدنا حينما سيطر ارهابيي داعش كيف ان تلك الظروف اثرت على الوضع الامني في العراق والمنطقة".وبين حسين، أن "اجتماع بغداد ستتبعه اجتماعات أخرى يتم فيها دعوة دول جديدة".وحول غياب سوريا عن القمة، أوضح الوزير العراقي أن "العلاقات العراقية السورية جيدة، لكن سوريا لها وضع عليه اختلاف، والمؤتمر لم يخض في المواضيع الخلافية، وركز على الوضع العراقي".