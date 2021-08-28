Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
بالأرقام.. مصابو كورونا ومتلقو اللقاحات حول العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

وزير الخارجية لـ"السومرية": جمع الاضداد في المنطقة يخدم العراق

قمة بغداد

2021-08-28 | 10:25
وزير الخارجية لـ"السومرية": جمع الاضداد في المنطقة يخدم العراق
1,844 مشاهدة

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن جمع الاضداد في المنطقة يخدم العراق.

وقال حسين في مؤتمر صحافي حول مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن "بغداد نجحت في هذا المؤتمر في جمع دول بينها مشكلات كبيرة، على طاولة واحدة".

وفي سؤال وجهه مراسل السومرية، حول دور العراق في حلحلة الصراعات الإقليمية، أجاب حسين بالقول أن "بعض الصراعات الداخلية لها ابعاد اقليمية، والصراعات الاقليمية لها ابعاد داخلية، ولهذا ادارة الازمة في العراق يجب ان تتم على مستويين خارجي وداخلي".

وأكد على أن "التهدئة في الداخل والخارج تصب في مصلحة العراق ودول الجوار"، مضيفاً "شاهدنا حينما سيطر ارهابيي داعش كيف ان تلك الظروف اثرت على الوضع الامني في العراق والمنطقة".

وبين حسين، أن "اجتماع بغداد ستتبعه اجتماعات أخرى يتم فيها دعوة دول جديدة".

وحول غياب سوريا عن القمة، أوضح الوزير العراقي أن "العلاقات العراقية السورية جيدة، لكن سوريا لها وضع عليه اختلاف، والمؤتمر لم يخض في المواضيع الخلافية، وركز على الوضع العراقي".

سياسة

قمة بغداد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:13 | 2021-08-28 14:13
14:01 | 2021-08-28 14:01
13:32 | 2021-08-28 13:32
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعتقال قاتل الفتاة &quot;نورزان&quot;.. تفاصيل جديدة
26.37%
16:29 | 2021-08-27
اعتقال قاتل الفتاة "نورزان".. تفاصيل جديدة
16:29 | 2021-08-27
المالية توضح بشأن وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل
18.02%
15:20 | 2021-08-27
المالية توضح بشأن وضع آلية جديدة للرواتب تعتمد على ساعات العمل
15:20 | 2021-08-27
افغانستان: &quot;داعش&quot; ينشر صورة انتحاري مطار كابل ويكشف عن اسمه
16.14%
02:19 | 2021-08-27
افغانستان: "داعش" ينشر صورة انتحاري مطار كابل ويكشف عن اسمه
02:19 | 2021-08-27
الكشف عن تأثير اللقاح في الشخص المصاب بكورونا
15.37%
06:42 | 2021-08-27
الكشف عن تأثير اللقاح في الشخص المصاب بكورونا
06:42 | 2021-08-27
سماع دوي انفجارات جنوبي العراق.. مصدر يوضح
12.05%
16:21 | 2021-08-27
سماع دوي انفجارات جنوبي العراق.. مصدر يوضح
16:21 | 2021-08-27
رجل يقتل زوجته طعنا.. والسبب؟
12.05%
07:08 | 2021-08-27
رجل يقتل زوجته طعنا.. والسبب؟
07:08 | 2021-08-27
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.