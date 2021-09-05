مطاردة متحورات الفيروس بـ"تحليل فوري" جديد

ويقول مصدر في قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إنه يتم إتاحة إجراء تحاليل "ID now" في المطارات، إذا لم يحصل الوافد من الخارج على جرعتي اللقاح، أو لم يتم عمل تحليل بسلبية الإصابة قبل 72 ساعة من الوصول، أو حال الاشتباه.ويضيف المصدر الحكومي، أن تحليل الـ"ID now"، أثبت كفاءة في الكشف عن الحالات المصابة بكورونا لدى استخدامه في المطارات، خصوصا الدول التي ظهرت بها متحورات للفيروس، مما دفع مصر لاعتماده في المستشفيات الحكومية كدليل مؤكد للإصابة بكورونا.ويشدد على أن نتيجة التحاليل بتقنية "ID now" تظهر ـ للحالات الايجابية ـ خلال فترة من 4 إلى 5 دقائق، فيما تُظهر سلبية الإصابة بشكل دقيق خلال 12 أو 15 دقيقة، وهي أشبه بمعدلات زمنية "سحرية" بالنسبة لسرعة الحصول على النتيجة.