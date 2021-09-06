إصابات كورونا في بريطانيا تتجاوز 7 ملايين حالة

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 41192، مقارنة مع 37578 السبت و37011 الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 7.019 مليون حالة.ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 45 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 120 السبت و68 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133274 شخصا.وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.