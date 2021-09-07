الصحة تكشف تفاصيل جديدة بشأن "البطاقة الدولية" الخاصة بالتلقيح

كشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن "البطاقة الدولية" الخاصة بالتلقيح، مؤكدة أنها ليست بديلاً عن الورقية التي اعتمدتها الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحافي تابعته السومرية نيوز، إن "البطاقة الدولية الخاصة بالتلقيح ليست بديلاً عن البطاقة الورقية المعروفة التي اعتمدتها وزارة الصحة بل هي وثيقة دولية للمواطن العراقي الذي ينوي السفر لدول معينة وتطالب ببطاقة تلقيح دولية".

وأضاف أن "وزارة الصحة اجرت عملية اصدار هذه البطاقة التي تحتوي على شريحة الكترونية مقابل رسم مالي من مراكز محددة وخلال هذه الايام ستوسع لجميع المحافظات".

وأعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة الى وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإصدار شهادات التقليح الدولية للعراقيين.