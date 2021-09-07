حصيلة "مروعة" لضحايا كورونا في هذه القارة

وبحسب البيانات، فإن هذه الحصيلة تستند إلى ما جرى الإعلان عنها رسميا، من قبل دول إفريقيا، حتى الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، يوم الثلاثاء.وفي الإجمال، توفي مئتا ألف و254 شخصا بـ"كوفيد 19"، في القارة الإفريقية منذ رصد الفيروس في ديسمبر 2019 في الصين.وتستند الأرقام إلى البيانات التي تقدمها السلطات الصحية في كل دولة أو منظمة الصحة العالمية، بشكل يومي.وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه من خلال الأخذ في الاعتبار زيادة الوفيات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بكوفيد-19، قد تكون حصيلة الوباء أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسميًا.كذلك، يعكس العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها جزءًا بسيطًا فقط من عدد الاصابات الفعلي في جميع أنحاء العالم، مع اختلاف سياسات الفحوص من بلد إلى آخر.وفي إفريقيا أكثر من أي مكان آخر، يتم التقليل من هذا الرقم بسبب نقص ملحوظ في إمكانات الفحص.