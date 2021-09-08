معدلات الإصابة بكورونا تشهد تزايداً في دولة عربية

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، تم عرض آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وموقف توفير وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.وشددت زايد على "أهمية الحرص على تلقى اللقاحات المضادة للفيروس التي توفرها الدولة من مختلف الجهات المنتجة لها، ما يسهم في تقليل معدلات الإصابة بالفيروس".كما تناولت الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه شهد تسجيل معدلات إصابة مرتفعة في عدد من الدول، بخاصة في ظل انتشار متغير "دلتا" شديد العدوى".وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين بوزارة التربية والتعليم، أشارت زايد إلى أنه تم خلال الأسبوعين الماضيين تطعيم أكثر من 600 ألف من العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى المحافظات، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وفيما يخص موقف اللقاحات للطلاب الجامعيين، مبينة أنه تم تسليم 500 ألف جرعة للجامعات، وأنه سيتم تسليم 500 ألف جرعة مطلع الأسبوع المقبل.