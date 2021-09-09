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أخطاء شائعة في استعمال كمامة الفم

كورونا اليوم

2021-09-09 | 05:39
أخطاء شائعة في استعمال كمامة الفم
4,130 مشاهدة

إذا كنت تعيش في منطقة تفرض ارتداء الكمامة، ولا يزال عليك ارتداؤها تأكد من أنك تفعل ذلك بشكل صحيح.

وبحسب دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي فان هناك أخطاء شائعة في ارتداء الكمامة، بما فيها استعمال كمامة قديمة وعدم التخزين الصحيح وعدم تغطية الأنف ورفع الكمامة عند الحديث مع شخص آخر.

عدم غسل اليدين
للحماية من الجراثيم ومساعدة الكمامة على أداء وظيفتها، اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين بنسبة 60% من الكحول قبل وضع الكمام.
وفي أي وقت تحتاج إلى تعديلها على وجهك. تعامل مع الكمامة من رباطها.

عدم غسل الكمامة الجديدة
قد تكون جديدة تماما، ولكن العديد من الأشياء تكون لمست الكمامة الجديدة لديك قبل أن تحصل عليها خاصة إذا كانت مصنوعة يدويا.
لذا اغسلها بالماء الساخن وبمنظف أو صابون. اشطفها جيدا بالماء النظيف ثم علقها لتجف. أو انقع القناع لمدة 5 دقائق في ربع لتر من الماء مع ملعقتين كبيرتين من المُبيض أو في جالون مع ثلث كوب من المُبيض.

عدم وضعها في المكان الصحيح
من السهل إلقاء الكمامة على لوحة القيادة أو المقعد عند ركوب السيارة. لكنها تحتاج إلى مكان نظيف لتكون فيه عندما لا تكون على وجهك.
وإذا لم تكن مبللة أو متسخة، ضعها في ورق جاف أو كيس شبكي . إذا كنت تريد تناول الطعام بالخارج، فيمكنك وضعها في جيب نظيف أو محفظة في متناول اليد ولكن لا تضعها أبدا على الطاولة.

ارتداء كمامة متسخة
الكمامات عبارة عن مغناطيس للبكتيريا والفيروسات. يمكنها نقل العدوى إذا تم ارتداؤها على وجهك لفترة طويلة. لذلك بعد كل استعمال، ضع الكمامة في ماء ساخن أو اغسلها يدويا بماء به بخار وصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

استخدام الكمامة مرة ثانية
الكمامات للاستعمال مرة واحدة هي لهذا الهدف ويجب عدم استعمالها مرارا. يجب أن تغطي أنفك وفمك، مع عدم وجود فجوات جانبية كبيرة.
وعندما ترتدي كمامة مخصصة للاستعمال مرة واحدة تخلص منها بأمان في سلة المهملات. وإذا نزعت الكمامة عنك للأكل، استبدلها بأخرى جديدة عند الانتهاء من وجبتك.

رفع الكمامة للتحدث
يبدو الأمر غريبا في البداية عند التحدث إذا كنت ترتدي كمامة. لذلك يمكن أن يكون ثمة رد فعل طبيعي للمس أو شد القناع للأسفل للتأكد من أنك مسموع.
رغم ذلك يمكن للآخرين أن يفهموك جيدا إذا كنت ترتدي كمامتك بشكل غير محكم بما يكفي للتنفس بحرية وتحريك فمك والتحدث.

ارتداء الكمامة تحت الأنف
سبب ارتداء الكمامة هو التأكد من أن المخاط واللعاب لا يسيلان من أنفك وفمك وينتشران إلى شخص آخر. كما أنها تحميك من رذاذ الأشخاص الآخرين وتجنبك الإصابة بالعدوى.

ارتداء الكمامة فوق الذقن
يجب أن تتناسب الكمامة بشكل مريح مع النصف السفلي من وجهك وذقنك. عندما تترك ذقنك مكشوفة، يمكن أن تتسلل الفيروسات وتصل إلى فمك وأنفك وعينيك.
يمكنها أيضا الهروب من فمك والانتقال إلى الآخرين. يمكن أيضا أن يؤدي ذلك إلى تشوش نظارتك أو حتى إعاقة رؤيتك.
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