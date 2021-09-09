لقاحات كورونا.. الكشف عن فائدة جديدة للتطعيم

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
ميركل تعلن عن معركة صعبة يخوضها حزبها بعد 16 عاماً في السلطة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لقاحات كورونا.. الكشف عن فائدة جديدة للتطعيم

كورونا اليوم

2021-09-09 | 11:50
لقاحات كورونا.. الكشف عن فائدة جديدة للتطعيم
5,839 مشاهدة

أظهرت دراسات علمية، أجراها أكاديميون وخبراء أتراك، وجود تأثير للقاحات المطورة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على الجهاز التناسلي الذكري.

وتوصل الباحثون إلى أن اللقاحات تزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها، وتترك أثرا إيجابيا على الصحة الإنجابية.

وقال البروفيسور الدكتور آتيش قاضي أوغلو، رئيس قسم أمراض الذكورة في كلية الطب بجامعة إسطنبول والرئيس الفخري لجمعية طب الذكورة التركية، إنه رغم قدرة فيروس كورونا على الانتقال إلى الرجال والنساء على حد سواء، فإن معدل الإصابات التي تخضع للعلاج في مراكز العناية المركزة أعلى لدى الرجال.

وذكر قاضي أوغلو أنه أجرى بحثًا حول تأثيرات فيروس كورونا على النساء والرجال والجهاز التناسلي الذكري، وأن تلك الدراسات أظهرت أن اختلاف تأثير فيروس كورونا على الرجال والنساء يعود إلى الاختلاف في نسبة هرمون الذكورة "تستوستيرون".

ولفت إلى أن هرمون التستوستيرون، الذي يزيد 20 ضعفاً لدى الرجال عنه عند النساء، يؤثر على مستوى بعض الإنزيمات المطلوبة للفيروس لدخول الخلية.

وأوضح البروفيسور أن مستَقبِل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 يوجد في بعض الأعضاء مثل الرئة والخصية والقلب والمثانة والكلى، وأن الخصيتين تأثرتا أيضاً، خاصة عند الرجال المصابين بفيروس كورونا بدرجة معتدلة وشديدة.

وأشار إلى أن نسبة إصابة الخصية لدى الشباب أعلى منها لدى كبار السن، لاسيما لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عاماً مقارنة بمن هم في سن 70، وأن الإصابة بفيروس كورونا قد تتسبب باستقرار الفيروس في الخصية، مما يؤدي لحدوث التهابات.

وتابع "تحدث تغييرات في خلايا الحيوانات المنوية والخصية والخلايا المنتجة لهرمون التستوستيرون. نتيجة لذلك، يعاني 1 من كل 4 رجال من انخفاض في عدد الحيوانات المنوية وحجمها وحركتها. في الوقت نفسه، ينخفض هرمون التستوستيرون".

وقال أيضا "خلال الدراسات التي أجريناها في مختبرات كلية الطب بجامعة إسطنبول، لوحظ انخفاض في نسبة هرمون التستوستيرون لدى أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وأن نسبة الهرمون كانت أقل قليلاً لدى الذين يعانون من إصابة شديدة. ويسبب فيروس كورونا نفسه انخفاضاً بعدد الحيوانات المنوية للرجال وبعض المشاكل في إنجاب الأطفال".

وأفاد قاضي أوغلو بأن بعض الناس يروجون لادعاءات تقول إن "اللقاح قد يسبب العقم" مشيراً أن الدراسات التي تم إجراؤها في مختبرات كلية الطب بجامعة إسطنبول تظهر عكس ذلك تماماً.

وأضاف "هناك العديد من الدراسات حول اللقاحات. واحدة منها أجرت بالولايات المتحدة. تم تضمين ما يقرب من 45 مريضا في هذه الدراسة. يتم تطعيم نصفهم باستخدام لقاح فايزر-بيونتيك، والنصف الآخر باستخدام لقاح مودرنا، ثم يتم إجراء تحليل للسائل المنوي قبل وبعد 70 يوماً من التطعيم".

وأردف "أظهرت الاختبارات المذكورة ازدياد مقدار السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية، وحركتها. لقد لوحظ ازدياد أعداد الحيوانات المنوية بشكل أكبر لدى الرجال الذين يعانون من قلة عدد الحيوانات المنوية، وهو ما أدى إلى وصول أعداد الحيوانات المنوية لديهم إلى المعدل الطبيعي".

وأكد قاضي أوغلو عدم وجود ما يدفع للخوف من استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بل على العكس من ذلك، فإن لهذا اللقاح تأثيرات إيجابية على الصحة الإنجابية.

بدوره، قال أخصائي جراحة المسالك البولية في مدينة باشاك شهير "تشام وساكورا" الطبية، البروفيسور الدكتور عبد المطلب شيمشك إن فيروس كورونا يتسبب بآثار سلبية على الجهاز البولي، مما يتسبب في انخفاض خطير في عدد الحيوانات المنوية ويؤثر على الخلايا المختلفة في الخصيتين.

وذكر شيمشك بحسب موقع "الأناضول" أن هذا التأثير يظهر بشكل أكبر في أجهزة المسالك البولية لأولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا بشكل حاد أو معتدل.

وأكد أن الدراسات التي أجريت في مدينة باشاك شهير "تشام وساكورا" الطبية على الأشخاص الذين تلقوا الجرعات اللازمة من لقاحات كورونا، أظهرت حدوث تحسن كبير في عدد الحيوانات المنوية ونشاطها وحركتها، مشيراً إلى أن الدراسات أظهرت أن اللقاحات تركت لدى المتلقين تأثيرات إيجابية على الصحة الإنجابية.

كما لفت شيمشك إلى أن دراسة تشريحية أجريت في الصين على مجموعة من الذكور الذين فقدوا حياتهم بسبب الإصابة بكورونا، أظهرت أن الفيروس تسبب في تدهور خطير في صحة الخلايا المنتجة للحيوانات المنوية.

وأشار الى أن الدراسة أظهرت في الوقت نفسه التأثير الإيجابي للقاحات كورونا على الجهاز التناسلي الذكري.

وختم قائلاً "شملت الدراسة مجموعة صغيرة أخرى من 8 أشخاص كان عدد الحيوانات المنوية لديهم منخفضاً في ظل الظروف العادية. بعد التطعيم، عاد تحليل الحيوانات المنوية إلى طبيعته في 7 من 8 مرضى. أي أن اللقاح لا يعمل على تدهور الجهاز التناسلي كما يدعي بعض الناس بل على العكس يترك أثرًا إيجابيا على الصحة الإنجابية".
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا اليوم

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:36 | 2021-09-10 17:36
16:35 | 2021-09-10 16:35
15:49 | 2021-09-10 15:49
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مواقع التواصل تشتعل بتصريح &quot;ضرغام اسماعيل&quot; والاخير يكشف الحقيقة
39.7%
03:17 | 2021-09-09
مواقع التواصل تشتعل بتصريح "ضرغام اسماعيل" والاخير يكشف الحقيقة
03:17 | 2021-09-09
طالبان تكشف حقيقة &quot;توطين الهزارة&quot; غربي العراق
20.15%
16:50 | 2021-09-09
طالبان تكشف حقيقة "توطين الهزارة" غربي العراق
16:50 | 2021-09-09
بالفيديو: وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية
Play
12.06%
05:35 | 2021-09-09
بالفيديو: وزارة الصحة تفرض مبلغا بهذه القيمة للحصول على شهادة اللقاح الدولية
05:35 | 2021-09-09
متنبئ جوي يحدد موعد دخول &quot;كتلة هوائية&quot; تسبب انخفاض درجات الحرارة
10.93%
02:19 | 2021-09-09
متنبئ جوي يحدد موعد دخول "كتلة هوائية" تسبب انخفاض درجات الحرارة
02:19 | 2021-09-09
الموقف الوبائي: العراق يسجل انخفاضا بالاصابات والوفيات
8.68%
09:02 | 2021-09-09
الموقف الوبائي: العراق يسجل انخفاضا بالاصابات والوفيات
09:02 | 2021-09-09
نادين نجيم تقتحم &quot;تيك توك&quot; بوصلة رقص (فيديو)
Play
8.48%
05:27 | 2021-09-09
نادين نجيم تقتحم "تيك توك" بوصلة رقص (فيديو)
05:27 | 2021-09-09
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X