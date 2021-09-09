قريباً.. لقاح جديد يدخل معركة كورونا

وبحسب وكالة "فارس"، فإن "عملية إنتاج لقاح "فخرا" اجتازت بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، وبدأت اليوم المرحلة الثالثة منها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وسيتم إدراجه في سلة التطعيم العام في الأيام المقبلة".وأضافت أنه "مع الانتهاء من انجاز البنية التحتية اللازمة في ديسمبر من هذا العام، فبامكاننا زيادة الإنتاج إلى عدة اضعاف".