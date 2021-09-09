حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 26 ألفا و821 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و237 الفا و799 إصابة مؤكدة.واوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3 آلاف و 638 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن 7 آلاف و486 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و481 ألفا و814 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 505 حالات وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 112 الفا و 935 حالة وفاة.