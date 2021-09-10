صحة النجف تعلن موقفها الوبائي اليومي

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم اجراء 980 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".
وأضافت "تم تسجيل 146 حالة إصابة جديدة، مقابل 207 حالة شفاء، فيما تم تسجيل وفاة شخصين خلال هذا اليوم".
وأوضحت، "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-
مجموع الاصابات الكلي : 85959
مجموع حالات الشفاء : 83025
مجموع الوفيات : 686
مجموع الحالات تحت العلاج : 2248
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 5023