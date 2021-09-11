معركة كورونا.. نبأ سار بشأن فعالية اللقاحات ضد "دلتا"

أظهرت أبحاث أمريكية حديثة أن لقاحات كورونا تقي من المضاعفات الشديدة عند الإصابة بمتحور دلتا.

وحسب موقع "فرانس24"، قالت مديرة مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها في أمريكا روشيل والينسكي للصحفيين: "كما أظهرنا في دراسة تلو الأخرى، اللقاحات فعالة".

وأضافت أن الدراسة الأولى اطلعت على مئات آلاف الحالات في 13 منطقة أمريكية من 4 نيسان/أبريل وحتى 19 حزيران/يونيو، أي الفترة التي سبقت هيمنة المتحور دلتا، وقارنتها بالفترة ما بين 20 حزيران/يونيو و17 تموز/يوليو.

وأوضحت أنه بين الفترتين، ارتفع احتمال إصابة الشخص الملقح ضد كورونا بدرجة ضئيلة (من 11 مرة أقل عرضة للإصابة مقارنة بغير المحصن إلى 5 مرات).

وتابعت "بقيت الحماية من تطور الحالة إلى حد يستدعي نقل المريض إلى المستشفى والوفاة أكثر استقرارا، لكنها تراجعت أكثر في أوساط الأشخاص البالغين 65 عاما فما فوق مقارنة بالأصغر سنا".

وأشارت إلى أن الفعالية الإجمالية للوقاية من الحاجة للنقل إلى المستشفى 86 في المئة بالنسبة لكافة الفئات العمرية لكن النسبة تراجعت إلى 76 في المئة في أوساط البالغين 75 عاما فما فوق.

وتجري مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها إلى جانب إدارة الغذاء والدواء في أمريكا تقييما بشأن الحاجة إلى جرعات معززة، ويرجح بأن المسنين سيكونون أول من يتلقاها.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان البيت الأبيض، أمس، عن خطة جديدة لإدارة بايدن لمكافحة الوباء في الولايات المتحدة، والتي تتضمن فرض اللقاح على موظفي الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين معها، بالإضافة إلى توسيع إمكانية الوصول للاختبارات.

كما تتضمن الخطة أيضا مطالبة جميع الشركات التي تضم 100 عامل أو أكثر بإما تطعيم العاملين أو خضوعهم لاختبار أسبوعي.