بالوثيقة.. صحة ذي قار توجه مؤسساتها بعدم استقبال اي مراجع لا يحمل كارت اللقاح

اصدرت دائرة صحة ذي قار، توجيها لمؤسساتها بعدم استقبال اي مراجع لا يحمل كارت اللقاح او فحص pcr سالب لغير المشمولين باللقاح، او المصابين خلال 3 اشهر السابقة معززة بتقارير طبية.

وفيما يلي الوثيقة: