حصيلة ثقيلة لضحايا كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 20 ألفا و219 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و295 ألفا و786 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2747 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن 7278 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و568 ألفا و236 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 487 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 114311 حالة وفاة.