تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا في إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 22 ألفا و329 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و340 ألفا و656 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3436 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة أن 7123 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و627 ألفا و27 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 408 وفيات من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 115.167 حالة وفاة.