ايران تسجل أكثر من 450 وفاة جديدة بكورونا

وذكرت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 19 ألفا و 731 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 360 ألفا و 387 إصابة مؤكدة".واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3016 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.واضافت: ان 7054 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 654 ألفا و 558 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.واشار التقرير الى تسجيل 452 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 115 الفا و 619 حالة وفاة.واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 557 ألفا و 737 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 168 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 209 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 71 مدينة.