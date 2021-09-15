كورونا بالأرقام.. إحصائية المصابين والملقحين حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 225.8 مليون حتى اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.75 مليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 225 مليونا و 823 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و649 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و751 مليون جرعة.