تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في تركيا

وتظهر البيانات أن معدل الوفيات اليومية بكورونا في تركيا منذ منتصف يوليو كان بين الأعلى في دول أوروبا والشرق الأوسط.وأعادت تركيا فتح المدارس الأسبوع الماضي وألغت معظم قيود فكورونا المفروضة خلال الصيف.وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت أنقرة طلب اختبار PCR سلبي أو شهادة التطعيم ضد كورونا من المعلمين والمشاركين في بعض الفعاليات العامة.