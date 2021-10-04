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النجف تسجل 88 اصبة جديدة بكورونا
كورونا اليوم
2021-10-04 | 07:20
المصدر:
السومرية نيوز
451 مشاهدة
أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل 88 إصابة جديدة، مقابل 52 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال اليوم".
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