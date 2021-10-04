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دولة عربية تقرر تطعيم فئة من التلاميذ قريباً

كورونا اليوم

2021-10-04 | 16:03
دولة عربية تقرر تطعيم فئة من التلاميذ قريباً
969 مشاهدة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية إن طلاب المدارس المصرية من عمر 12 حتى 18 عاما سيحصلون على لقاح كورونا بداية من الشهر المقبل.

وأكد خالد مجاهد في حديث تلفزيوني أن الوزارة ستعمل على توفير لقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة بين الطلاب على نحو سريع.

وفي ما يخص طلاب الجامعات يبدو أن الأمور لا تسير بالشكل المتوقع، حيث ناشدهم مجاهد التوجه إلى مراكز التطعيم للحصول على اللقاح، الذي يمكن الحصول عليه خلال 24 ساعة، أو حتى الذهاب مباشرة إلى مراكز التطعيم بمراكز الشباب والحصول على اللقاح مباشرة، في حين أكد أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالجامعات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم جميع الطلاب قبل العام الدراسي، منوّها بأن عدد الطلاب الحاصلين على اللقاح تجاوز في الأيام الماضية 150 ألف طالب.


من جانبها، أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد -اليوم الاثنين- أنه لن يُسمح بدخول الجامعات إلا بعد تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأميركي لدى القاهرة جوناثان كوهين، إنه تم تطعيم 95%؜ من العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن تطعيم 70%؜ من العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني، في مقابل 35% من طلاب الجامعات.

يذكر أن عدد الطلاب المقيدين بالجامعات المصرية بلغ ما يقرب من 3.5 ملايين طالب في العام الجامعي 2019-2020، طبقا للإحصاء الذي نشره الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصاء المصري.
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