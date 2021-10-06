دولة عربية تعلن انتهاء أزمة فيروس كورونا والعودة للحياة الطبيعية

قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء إن دولة الإمارات خرجت من أزمة كورونا بخير.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية وام، قال بن زايد، "خرجنا من أزمة ”كورونا“ بخير وتعلمنا منها دروسا وتجارب عديدة.. ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات".

وأضاف "أبشركم بأن الوضع الصحي في دولة الإمارات طيب"، مؤكدا ضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها، مع إمكانية تعديل بعض العادات، كالعمل أو الدراسة.. نشكر الله على كل حال.. خرجنا من هذه الأزمة بخير وعز وأمان، ودفعنا ضريبة التجربة، لكن تعلمنا الكثير".