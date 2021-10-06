روسيا تسجل حصيلة اصابات يومية غير مسبوقة بكورونا

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 929 وفاة ناجمة عن العدوى (مقابل 895 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر زيارة في عدد ضحايا الوباء منذ بداية الجائحة لليوم الثاني على التوالي.وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 25133 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 25110 إصابات أمس) يعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (3589 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2187 حالة) ومقاطعة موسكو (1410 حالات).وتماثل 19841 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و662560 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 212625 حالة وفاة وستة ملايين و778900 حالة شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 194.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 443 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.