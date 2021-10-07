بالجدول.. الموقف الوبائي في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم العراق.





وسجلت الوزارة بحسب الموقف 2044 إصابة جديدة بكورونا مع 33 حالة وفاة فضلاً عن تسجيل 3150 حالة شفاء. وأدناه الموقف الوبائي: