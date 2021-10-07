مطالبة أممية تخص تطعيم سكان العالم ضد كورونا

في حين أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة تستهدف تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022.وقال غوتيريش في تصريح صحفي اليوم "نجاح هذه الخطة يتطلب قطعا التوزيع العادل".وأضاف "دون نهج منسق ومنصف لن يدوم انخفاض الحالات في أي دولة بمرور الوقت من أجل مصلحة الجميع لابد من الوصول بكل الدول على وجه السرعة إلى مستوى عال من الطعيم".ويضغط غوتيريش من أجل دفع مجموعة الدول العشرين الغنية في قمة تنعقد في روما الشهر الحالي لتحقيق "رغبتها في تطعيم العالم".