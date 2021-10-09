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روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

كورونا اليوم

2021-10-09 | 05:05
روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة
925 مشاهدة

شهدت روسيا لأول مرة زيادة بقرابة 970 حالة وفاة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما اقتربت حصيلة الإصابات اليومية من عتبة الـ30 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 29362 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 السابقة (مقابل 27246 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة وأعلى حصيلة منذ 24 ديسمبر.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (6001 حالة، أي أعلى حصيلة منذ ثلاثة أشهر)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2717 حالة، أي أعلى حصيلة منذ أواخر يناير) ومقاطعة موسكو (1689 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي، برصد 968 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 936 وفاة أمس.

وتماثل 21049 مريضا في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و746718 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 215453 حالة وفاة وستة ملايين و840845 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 196.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 584 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.
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