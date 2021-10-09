انحسار الموجة الثالثة من كورونا في دولة عربية

أكدت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، أن أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس سجلت تراجعا كبيرا في مؤشر على بدء انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد.



وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية ومقرها عدن في بيان، أنه "تم تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في كل من عدن والضالع، مقارنة مع 34 إصابة و 8 وفيات أعلن عنها أمس الجمعة".



وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب وشرق البلاد إلى 9345 إصابة، تعافى منها 5910 ولا تزال هناك 1660 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1775.