بالصورة.. أصغر عراقي يتلقى لقاح كورونا

أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، السبت، عن تلقي أصغر عراقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.







وقالت صحة الكرخ في بيان، إن "صبياً بعمر 13 عاماً تلقى لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا ليكون اصغر عراقي تلقى اللقاح". وأضافت "ولنثبت مأمونية اللقاح لمن يتلقاه".