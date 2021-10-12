بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا ومتلقي اللقاحات عالمياً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 238.2 مليون حتى اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 6.49 مليار جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 238 مليونا و257 ألفا.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و857 ألفا.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 6 مليارات و493 مليون جرعة.