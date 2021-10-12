بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا كورونا ومتلقي اللقاحات عالمياً

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 238 مليونا و257 ألفا.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4 ملايين و857 ألفا.وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 6 مليارات و493 مليون جرعة.