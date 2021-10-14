زيادة قياسية بعدد إصابات كورونا في روسيا

كذلك أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء عن تسجيل 986 حالة وفاة اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 229315 حالة وفاة.وبحسب الإحصاءات والبيانات الرسمية تعافى من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية 21670 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا إلى 6 ملايين و937756 شخصا حتى الآن.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو التي تشهد مؤخرا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات، حيث بلغ خلال اليوم الماضي 6712 إصابة، تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 2345 إصابة، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو- 1911 إصابة.ومع ارتفاع عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الأخيرة، وانعكاس ذلك على النظام الصحي، دعا وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، خلال اجتماع لمجلس الدوما (مجلس النواب)، العاملين في القطاع الصحي من فئة كبار السن الذي انقطعوا عن العمل منذ بداية تفشي الوباء، نظرا لأنهم يعتبرون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، دعاهم للعودة إلى العمل، بسبب الاكتظاظ الذي بات يشهده النظام الصحي.