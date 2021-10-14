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كورونا حول العالم.. بيانات عن آخر مستجدات الفايروس

كورونا اليوم

2021-10-14 | 11:06
كورونا حول العالم.. بيانات عن آخر مستجدات الفايروس
945 مشاهدة

يواصل العالم مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 239 مليونا و963 ألفا و626 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و889 ألفا و877 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 217 مليونا و306 آلاف و219 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.

الى ذلك، أعربت الحكومة الهولندية عن مخاوفها من احتمال أن تلوح في الأفق موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة خلال الأيام السبعة الماضية.

وذكرت السلطات الصحية والبيئية، أن عدد الحالات ارتفع بنسبة 62 % مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ منتصف تموز الماضي.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت هولندا 3746 حالة جديدة، أي ما يقرب من ضعف العدد المبلغ عنه يوم الأربعاء الماضي، كما ارتفع عدد المرضى في المستشفيات بشكل ملحوظ.

من جانبها أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس بأن البر الرئيسي سجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، انخفاضا من 22 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إصابة واحدة من هذه الحالات انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك في إقليم منغوليا الداخلية.

ورصدت الصين 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 1940 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 337 ألفا و679 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء، كما سجلت البلاد 13 وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2518 حالة وفاة.

ومنذ بدء حملة التطعيمات في البلاد في 26 شباط الماضي، تلقى 40.18 مليون شخص أو 78.3% من السكان الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكوفيد 19.

واستقر عدد الأشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا عند 31.62 مليون شخص أو 61.6% من السكان.

وسجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية أكثر من ألفي حالة إصابة يومية بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية الجائحة، مع اقتراب معدلات التطعيم من تحقيق أهدافها.

وذكرت السلطات الصحية بالولاية، الخميس، أنه تم تسجيل 2297 حالة، جميعها منقول محليا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك قفزت الأعداد بنحو أكثر من 700 حالة مقارنة باليوم السابق، وهو أعلى رقم في يوم واحد لأي ولاية أو منطقة في أستراليا خلال الجائحة، كما سجلت الولاية 11 حالة وفاة خلال الليل.

عربياً.. سجلت وزارة الصحة المصرية 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة، ارتفاعا من 857 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 314977 من ضمنهم 265663 حالة تم شفاؤها، و17806 حالة وفاة".
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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