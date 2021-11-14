دولة خليجية توافق على الاستخدام الطارئ لدواء ضد كورونا

وذكرت وكالة "بنا" الرسمية، اليوم الأحد، أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين وافقت على الاستخدام الطارئ لدواء إفوشيلد للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19" كأول دولة في العالم تجيز هذا العقار، مبينا أن القرار ينص على اعتماده على البالغين من العمر 18 عاما وما فوق، الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، وكذلك الأفراد الذين لديهم وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى.وبينت الوكالة أن القرار تم اتخاذه "بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة أسترازينكا، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة".ودواء "إفوشيلد" مصنوع من مزيج من أثنين من الأجسام المضادة، والذي حقق "انخفاضا ذا دلالة إحصائية في حالات الإصابة بفيروس كورونا الحاد أو التي أدت إلى الوفاة" لدى المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى ومن يعانون من أعراض بين خفيفة إلى متوسطة، حسب الشركة.