بالأرقام.. عدد اللقاحات والمتعافين من كورونا في دولة الخليج

وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 84,401,695 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2,525,916 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,498,374 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,535 حالة حتى يوم أمس.وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98 بالمائة، وبلغت هذه النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 بالمائة.