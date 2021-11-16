خلال اليومين الماضيين.. الصحة تؤكد تسجيلها إصابات حرجة بكورونا

سجلتْ وزارة الصحة عددا من الحالات الحرجة المصابة بوباء كورونا خلال اليومين الماضيين خاصة لغير الملقحين، في مؤشر وصفته بـ"الخطير" يمهد لدخول الموجة الرابعة للوباء، ودعت الى الالتزام بالتلقيح والاجراءات الوقائية للحد من سرعة انتشار الجائحة.

وقال مدير تعزيز الصحة هيثم العبيدي للصحيفة الرسمية ان "اليومين الاخيرين شهدا ظهور حالات حرجة لغير الملقحين وهذا مؤشر خطير، قد ندخل من خلاله الموجة الرابعة للوباء مع دخول موسم البرد التي تكثر فيه الالتهابات التنفسية بانواعها منها الفيروسية وكورونا، لذا يجب توخي الحذر بتلقي اللقاح او الالتزام بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة خشية من ارتفاع اعداد الاصابات".

واوضح ان "الموجة الرابعة للوباء بالامكان تمييزها عند ارتفاع عدد الاصابات عن المعدل الحالي، فضلا عن تعرضها للاطفال بنسبة عالية".

وبين العبيدي ان "من العوامل التي تساعد على معرفة الموجة الجديدة اخذ عينات عشوائية من الحالات المختلفة المسجلة في بعض المحافظات واجراء عملية فصل الجينات في المختبرات المتخصصة، وبالتالي يتم اكتشاف نوع السلالة ويثبت دخولها للبلد من عدمه".

ولفت الى "اهمية ابراز البطاقة التلقيحية في المدارس والجامعات لتخفيف وطأة انتشار كورونا، وفي حالة عدم اخذ اللقاح يجب الزام الشخص باجراء مسحة (PCR) اسبوعيا".