تفاصيل جديدة عن "عقار فايزر" لعلاج كورونا

أعلنت مختبرات "فايزر" أن الحكومة الأمريكية طلبت منها 10 ملايين عبوة من عقارها لعلاج كورونا بقيمة 5,29 مليار دولار، شرط "حصوله على الضوء الأخضر من السلطات الصحية" في البلاد.



وتقدمت المجموعة التي تسوق لقاحا مضادا لفيروس كورونا بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية الأسبوع الماضي إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بطلب ترخيص عاجل لهذا العلاج المنتظر.

وكانت شركة "فايزر" أعلنت، أول أمس الثلاثاء، عن اتفاق للحصول على ترخيص عالمي لعقار ضد فيروس كورونا، بحسب "فرانس برس".

وقبل أيام، قالت الشركة إن عقارها قلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنحو 90٪ لدى الأشخاص المصابين بعدوى خفيفة إلى متوسطة من فيروس كورونا. وأوصى خبراء مستقلون بوقف دراسة الشركة بناء على نتائجها الواعدة.