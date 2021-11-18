كورونا.. دولة أوروبية تخطط لفرض المزيد من القيود

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، عن تخطيطها لفرض المزيد من قيود فيروس كورونا على المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.



وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم، أن ميركل أعلنت عن ذلك فى أعقاب اجتماع حكومى تناول الأزمة.



وأشارت القناة إلى أن المناطق الألمانية التى يوجد بها 3 مصابين بكورونا لكل 100 ألف من السكان، لن يتمكن من الوصول إلى الأماكن العامة مثل المطاعم إلا الأشخاص الذين تم تلقيحهم والذين تعافوا من الفيروس، يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى ألمانيا تخطى 5 ملايين شخص.