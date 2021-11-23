أمريكا على رأس القائمة.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا عالمياً

وأفادت أحدث الإحصائيات المنشورة على موقع جامعة جونز هوبكنز المعنية بإحصاء مستجدات الوباء العالمي، اليوم الثلاثاء - أن إصابات كورونا حول العالم ارتفعت إلى 258 مليونا و268 ألفا و778 حالة.أما إجمالي الوفيات حول العالم فبحسب جونز هوبكنز ارتفعت إلى 5 ملايين و159 ألفا و194 وفاة.ولاتزال تستقر الولايات المتحدة على رأس قائمة أكبر الدول تأثراً حول العالم بوباء كوفيد-19، حيث سجلت أكثر من 47.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 22 مليون حالة.