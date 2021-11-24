إعلان حالة الطوارئ في دولة أوروبية

وخلال مؤتمر صحفي قال هيغر إن الحكومة ستراجع الوضع الوبائي بعد 10 أيام وقد تخفف بعض القيود المفروضة في إطار مواجهة جائحة كورونا، لكنه شدد على أن تخفيفها لن يشمل سوى المواطنين المطعمين أو المتعافين من "كوفيد-19" بعد إصابتهم بهذا المرض.وأوضح رئيس الوزراء أن من إجراءات الإغلاق حظر مغادرة المنزل في الفترة من الساعة الـ 5 صباحا حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، باستثناء الخروج للذهاب إلى العمل أو زيارة أقرب متجر للأغذية والبضائع الأساسية، والتنزه مع الكلاب على بعد لا يتجاوز 500 متر من المنزل.كما يقتضي الإجراء إغلاق جميع المحال باستثناء متاجر الأغذية والبضائع الأساسية، ومؤسسات الثقافة ومراكز الترفيه، إضافة إلى إلزام أرباب العمل بضمان خضوع عامليهم لفحوص طبية أسبوعية.وأعلنت وزارة الصحة السلوفاكية عن تسجيل 10315 إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي حصيلة غير مسبوقة في سلوفاكيا منذ بداية الجائحة.