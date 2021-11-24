الصحة العالمية تتحدث عن اللقاحات وانتقال عدوى كورونا

وحض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأشخاص الملقحين على مواصلة الالتزام بالوقاية لتجنب التقاط كوفيد-19 ونشرهوأشار الى أنه في الأسبوع الماضي سُجلت أكثر من 60 بالمئة من الإصابات والوفيات جراء كوفيد-19 مجددا في أوروبا.وقال إن العدد الهائل للإصابات يشكل ضغطا على الأنظمة الصحية والعاملين بها المنهكين.وأضاف "نحن قلقون بشأن الإحساس الزائف بالأمان بأن اللقاحات أنهت الوباء والأشخاص الذين تم تلقيحهم لا يحتاجون الى اتباع أي اجراءات وقائية"، موضحا "اللقاحات تنقذ الأرواح لكنها لا تمنع انتقال العدوى بشكل كامل".وتابع: "تشير البيانات الى أنه قبل وصول المتحورة دلتا، قللت اللقاحات من انتقال العدوى بنحو 60 بالمئة. ومع دلتا انخفضت النسبة الى نحو 40 بالمائة".